Rotary-Club: Dieter Walliser übergibt Amt an Rüdiger Dube

Markdorf (sz) - Mit coronabedingt zwei Monaten Verspätung hat beim Rotary-Club Markdorf der bisherige Präsident Dieter Walliser nun auch offiziell den Stab an Rüdiger Dube aus Immenstaad weitergegeben. Insbesondere das zweite Halbjahr seiner Präsidentschaft habe den Club vor große Herausforderungen gestellt, heißt es in einer Pressemitteilung der Rotarier.

„Ich hatte von Anfang an vor, sogenannte „Hybrid-Meetings“ einzuführen“, berichtete Dieter Walliser. Damit wollte er Mitgliedern neben dem Präsenzmeeting auch die Onlineteilnahme für Sondersituationen ermöglichen. Dass man dann ganz auf digitale Meetings während des Lockdowns habe umstellen müssen, sei zunächst eine Herausforderung gewesen. „Dennoch ist es uns auch digital gelungen, unsere Clubgemeinschaft lebendig zu halten und so gemeinsam den Lockdown zu überwinden.“

Während Dieter Walliser rund um das Motto „Einblicke“ zu zahlreichen Vortragsthemen und Veranstaltungen geladen hatte, rückt der neue Präsident Rüdiger Dube das Thema „Veränderungen“ in den Mittelpunkt seines rotarischen Amtsjahrs 2020/ 2021. „Ich möchte die „Veränderungen“ bezogen auf alle Bereiche unseres Lebens – also Mensch, Familie, Kultur, Technik und Umwelt thematisieren“, so Dube.

Eine Veränderung ergebe sich bereits auch in der finanziellen Situation des Clubs. Coronabedingt habe man wichtige Veranstaltungen wie das Dixiefest oder die Kinderkleiderkisten nicht machen können und ob der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr stattfinden kann, sei ebenfalls unklar. „Dadurch fehlen unserem Club wichtige Einnahmequellen.“ Dennoch sei die Finanzierung der bisherigen festen sozialen Förderprojekte dank des umsichtigen Umgangs mit den Geldern gesichert. Trotzdem müsse man sich gemeinsam Gedanken über neue Fundraising-Formen machen.

Nun wolle man zusammen, unter Beachtung der Coronavorgaben, ein schönes Sommerfest und die offizielle Ämtergabe feiern, lud Präsident Dube, der bereits seit rund zwei Monaten die Amtsgeschäfte leitet, die anwesenden Freunde und Partner zum Abendessen ein.