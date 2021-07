Rotary Club beendet Feier-Zwangspause am See

Friedrichshafen (sz) - Nachdem im vergangenen Jahr das traditionelle Sommerfest des Rotary Club Friedrichshafen pandemiebedingt ausfallen musste, findet es dieses Jahr am Sonntag, 5. September, von 11 bis 18 Uhr am und im Graf Zeppelin-Haus statt. Die Besucher haben dabei laut Rotary-Pressemitteilung neben dem Außengelände des Graf Zeppelin-Hauses auch die Möglichkeit im Foyer einen entspannten Mittag und Nachmittag zu verbringen.

Der Erlös des Sommerfestes geht in diesem Jahr an die Radio 7-Drachenkinder. Im Mittelpunkt stehe die Unterstützung und Hilfe für kranke, behinderte oder traumatisierte Kinder und Jugendliche aus dem Sendegebiet von Radio 7, so auch in der Bodenseeregion.

Es wird bewirtet und auch die Kleinen kommen mit einer großen Hüpfburg und Kinderbetreuung nicht zu kurz. Musikalisch ist bei Rotary am See auch etwas geboten: Neben der Modern-Dixie-Kombo „Allgäuer Bergvagabunden Quintett“ sorgt eine Abordnung des Fanfarenzug Graf Zeppelin für die musikalische Unterhaltung.