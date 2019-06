Rotarier, Bogy-Schüler und Freiwillige pflanzen Schwarzpappel-Setzlinge

Mehr als 20 vom Aussterben bedrohte Schwarzpappeln wurden von Schülern des Bodensee-Gymnasiums in Zusammenarbeit mit dem Rotary-Club Friedrichshafen-Lindau am Wäsen gepflanzt. Diese Baumart ist ein wichtiger Baustein im Ökosystem Bodensee. Ein Text von Johannes Weißenborn und oliver Strößenreuther.

Ein Sonnenuntergang über dem Bodensee, der zum Träumen einlädt. Bei kalter Herbstluft trifft sich eine Gruppe von Rotariern des Rotary-Clubs Friedrichshafen-Lindau, Bogy-Schüler*Innen und Freiwilligen am Uferabschnitt Wäsen in Zech, die allerdings nicht zum Träumen hier ist – im Gegenteil. Sie wollen sich einem ernsten Problem widmen: dem bedenklichen Rückgang der Schwarzpappel (Populus nigra) am Bodenseeufer, welche alt (bis 300 Jahre) und groß (Stammdurchmesser bis zu 2,50 Meter, über 30 Meter hoch) wird, jedoch zu langsam wächst, als dass man das Holz effektiv nutzen könnte.

Vor zehn Jahren war der Bestand der Schwarzpappeln schon stark zurückgegangen. Derzeit sind es dank der Bemühungen um die Wiederansiedlung immerhin wieder circa 150 am deutschen Bodenseeufer. Aber dennoch: Die Schwarzpappel, die 2006 zum Baum des Jahres gekürt wurde, steht auf der Roten Liste der bedrohten Tier- und Pflanzenarten. Begründet wird der Rückgang vor allem durch zwei Faktoren: einerseits die Verdrängung durch Kreuzungen verschiedener Pappelarten. Diese sogenannten Hybridarten erreichen im Gegensatz zur Populus nigra kein hohes Alter und sind sehr brüchig. Andererseits wird der natürliche Lebensraum der Schwarzpappel, nämlich feuchte Kiesböden in Ufernähe, durch Flussbegradigungen und Uferbebauung massiv eingeschränkt.

Die Schüler des Green-Team vom Bodensee-Gymnasium in Lindau haben über die Schwarzpappel nicht nur geschrieben, sondern das Thema auch filmisch umgesetzt. Anna-Katharina Schedler, Vivien Vocke und Eva Zeleny haben im Rahmen der Projektarbeit in Zusammenarbeit mit dem Rotary Club Friedrichshafen-Lindau, dem Bund Naturschutz und der Lindauer Zeitung unter Mithilfe von Philipp Strauch von der Agentur Lighthouse in Lindau dieses Video erstellt.

Diesem gefährlichen Rückgang will das Baumpflanzprojekt des Rotary-Clubs entgegenwirken. Im letzten Licht des Tages und unter der fachkundigen Anleitung des Stadtgärtners Martin Lein werden in kleinen Gruppen Löcher geschaufelt, die Setzlinge eingepflanzt, wieder zugeschaufelt, gegossen, an Stützen befestigt und mit dem hier nötigen Biberschutz ausgestattet. Beim „Crash-Kurs Schwarzpappel“ von der Gebietsbetreuerin für Moore, Tobel und Bodenseeufer Isolde Miller vom Bund Naturschutz erfuhren die Anwesenden viel Interessantes über diesen Baum.

Zwischen den frisch gepflanzten „Jungpappeln“ und den alten Exemplaren im Hintergrund reifte die Idee, in einem kleinen Kooperationsprojekt zwischen Lindauer Zeitung, der Agentur Lighthouse und dem Greenteam des Bodensee-Gymnasiums über diesen interessanten Baum zu informieren, da die Schwarzpappel einerseits einen wichtigen Lebensraum für zahlreiche Tierarten darstellt.

In der Rinde sind zum Beispiel Larven von Hornissenglasflüglern, Großen Pappelböcken und Stutzkäfern beheimatet. Arten wie der Pappelblattroller, ein Käfer, oder der Pappelschwärmer, ein nachtaktiver Schmetterling, sind ebenfalls typisch für die Schwarzpappel als Ökosystem, genauso wie diverse Höhlenbewohner und Vögel. Biber fressen die Äste der Schwarzpappel oder bauen damit ihre „Biberburg“. Andererseits bindet die Schwarzpappel laut Kuratorium für die Auszeichnung zum Baum des Jahres vergleichsweise viel CO.