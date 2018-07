Rot für Beckham bei Galaxy-Heimniederlage

Seattle siegt, Beckham fliegt - Los Angeles Galaxy hat nach knapp zwei Monaten erstmals wieder in der Major League Soccer verloren. Zudem sah Star-Fußballer David Beckham dabei seinen ersten Platzverweis in der amerikanischen Liga. Bei der ersten Niederlage seit dem 20. Juni erhielt Beckham wegen eines groben Foulspiels im Mittelkreis bereits in der 17. Minute die Rote Karte. Am Ende unterlagen die Kalifornier im heimischen Home Depot Center Aufsteiger Seattle mit 0:2.