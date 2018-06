Florian Herkommer aus Friedrichshafen hat ein Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege (FJD) in Schleswig-Holstein absolviert. Er half dabei, das Museumsschiff „Passat“ in Lübeck-Travemünde in Schuss zu halten.

Ein Brautpaar samt Hochzeitsgesellschaft steigt festlich gekleidet die wacklige Hängetreppe zur Passat hinauf. Ein Standesbeamter im eleganten schwarzen Anzug mit Aktenkoffer eilt hinterher. Alltag auf der Passat, denn hier können sich Verliebte in maritimer Umgebung das Ja-Wort geben. Nach einer Weile ertönt laut das Schiffshorn. „Jetzt sind sie verheiratet“, schmunzelt Florian, während er bei einem Schiffsrundgang seinen 115 Meter langen und 14,30 Meter breiten Arbeitsplatz vorstellt. Beeindruckend ist sie, die über 100 Jahre alte Viermastbark, die in Travemünde auf dem Priwall vor dem Seglerhafen fest vor Anker liegt. Sie ist das letzte deutsche Großsegelschiff und erinnert an Zeiten, als Seefahrt noch mit Kampf und Abenteuer gleichzusetzen war. 1978 wurde die Passat als Beispiel deutscher Seefahrtsgeschichte unter Denkmalschutz gestellt. Nun halten eine vierköpfige Stammbesatzung und Florian die alte stolze Dame in Schuss. „Besucher können die Passat besichtigen und an Führungen teilnehmen. Wir haben unter Deck ein Museum, außerdem gibt es Räumlichkeiten für Feiern und Konferenzen. Dazu kommen rund 130 Übernachtungsplätze an Bord. Für Klassenfahrten und Freizeitgruppen ist diese Unterkunft sehr beliebt“, erzählt Florian Herkommer.

Wie er auf die Passat kam? „Ich wollte nach 13 Jahren Schule und dem Abitur etwas Praktisches machen.“ Eine Bekannte aus Stuttgart machte ihn auf das Projekt „Jugendbauhütten“ der Deutschen Stiftung für Denkmalschutz in Trägerschaft der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste aufmerksam. Da dieses Projekt jedoch in Baden-Württemberg nicht angeboten wird, wich Florian auf ein anderes Bundesland aus. Eine seiner Bewerbungen landete schließlich bei Dr. Ivalu Vesely. Sie ist Leiterin der Jugendbauhütte Lübeck und koordiniert als Projektleiterin den Einsatz aller Jugendbauhüttler in Schleswig-Holstein. „Seit 2011 gibt es diese Einrichtung bei uns im Land. 24 Arbeitgeber bieten 22 jungen Leuten für ein Jahr die Chance, Erfahrungen in einem Berufsfeld der Denkmalpflege zu sammeln. Es gibt Arbeitsplätze bei Architekten, in Handwerksbetrieben, in Museen und einen Platz auf der Passat“, informiert Vesely.

Als sie Florian diesen Einsatzort anbot, reiste er im Juni vergangenen Jahres für einen Tag zum Probearbeiten an. „Mein Vorgänger zeigte mir, was an Tätigkeiten so anfällt. Dann machte ich Holzarbeiten und schmirgelte. Ich hatte gleich ein gutes Gefühl und dachte, das wird was.“ Tatsächlich: Mit der mündlichen Zusage seines zukünftigen Praxisanleiters im Gepäck, fuhr er an den Bodensee zurück.

Ende 2012 war es dann soweit: „Von Anfang an durfte ich selbstständig arbeiten“, so Florian. Seine Hauptaufgaben: Rost klopfen, Wände streichen, Messing polieren, Holz schmirgeln und lackieren – täglich von 8 bis 16 Uhr, Sonnabend und Sonntag sind frei.

Im Herbst steht für Florian bereits die nächste große Herausforderung an. „Ich werde Biogeowissenschaften an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena studieren“, freut er sich. Die spannende Zeit auf der Passat wird er aber so schnell nicht vergessen, sagt er beim Abschied.

Wer sich für das Freiwillige Soziale Jahr (FED) für 2014/2015 bewerben möchte, kann sich bei Dr. Ivalu Vesely, Leiterin der Jugendbauhütte Lübeck, Telefon 0451/20940050 oder per E-Mail an fjd.luebeck@ijgd.de melden.

Weitere Infos gibt es unter www.ijgd.de