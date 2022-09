Die St. Josefsbruderschaft Tunau lädt ein zur Rosenkranzandacht mit Liedern am Freitag, 9. September, um 18.30 Uhr in der Josefskapelle in Tunau. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht die Botschaft des Festes Kreuzerhöhung, das in der folgenden Woche gefeiert wird. Anschließend findet ein geselliges Beisammensein im Bürgerstüble Gohren statt.