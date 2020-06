Rosengasse in Villingen wird umgegraben

Derzeit ohne besondere Einschränkungen für den Einzelhandel läuft die Sanierung der Rosengasse in Villingen. Vor sechs Wochen sind hier die Bagger angerückt, um nicht nur die Kanalbauten durchzuführen, sondern ebenso in diesem Zuge den Straßenraum neu zu ordnen.

Angefangen hatten die aufwendigen Arbeiten im Bereich der Kapuzinergasse, dort ist die zuständige Baufirma auch weiterhin beschäftigt. Gesperrt ist für Fußgänger derzeit der gesamte Bereich bis zur Bogengasse. Deshalb ist es in diesem Abschnitt auch nicht möglich, über das kleine Gässle von der Niederen Straße in die Färberstraße zu gelangen. Fahrzeuge gelangen – über die Brunnenstraße – bis zur Thomasgasse und von dort aus wieder in die Färberstraße.

Das im Zuge der umfassenden Arbeiten umzusetzende Sanierungskonzept sieht vor, den Fußgängern mehr Raum im Straßenquerschnitt zu geben. Da es sich bei der Rosengasse um ein Kulturdenkmal handelt, wird außerdem das vorhandene Natursteinpflaster wieder verlegt. Über den Winter ruht die Baustelle und wird nach Angaben der Stadt winterfest gemacht.

Die Arbeiten in der Gasse werden voraussichtlich bis Oktober 2021 andauern. Da aber immer nur kleine Abschnitte gesperrt seien, werde der Anliegerverkehr nur teilweise eingeschränkt.