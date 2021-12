Rosenblüten und Zedernholz für den Gin

Die Familie Senft hat gemeinsam mit der Überlingen Marketing und Tourismus GmbH (ÜMT) einen Gin, mit spezieller Überlinger Note, kreiert: den Überlinger Gin „ÜberlinGIN“.

Seit über 30 Jahren werden laut eigener Pressemitteilung im Familienunternehmen Senft Destillate und Edelbrände gebrannt. In Kooperation mit der Landesgartenschau Überlingen ist ein Iris-Gin entstanden, mit dem der Iris-Farbkreis in den Rosenobelgärten gewürdigt wurde.

Als Gartenstadt verfüge Überlingen über viele weitere Pflanzen und Kräuter, die sich für die Gin-Produktion eignen. Und so sei die Idee aufgekommen, einen Gin speziell für die Stadt Überlingen zu entwickeln. Rosen aus dem Rosengarten und Zedernholz aus dem Überlinger Stadtgarten würden diesen neuen Gin auszeichnen. Die weiteren 23 Zutaten stammen von der Insel Reichenau. Mit frischem Bodenseewasser ergebe dies eine fruchtig-florale, aber dennoch würzige Mischung.

Im Oktober haben Silke und Herbert Senft die Stadtgärtnerinnen bei der Ernte der Rosenblüten und Zedernhölzer im Überlinger Stadtgarten unterstützt. Um dem Überlinger Gin seinen besonderen Rosen-Geschmack zu verleihen, seien die Duftrosen für rund sechs Wochen in Alkohol eingelegt worden. Das Zedernholz zeichne sich durch seinen intensiven Geruch und die würzige Note aus. Die einzelnen Komponenten des Gins seien in der „Versuchsküche“ bei Familie Senft mit dem Team der ÜMT ausgewählt und das Endergebnis final abgeschmeckt worden, sodass der Gin Ende November abgefüllt werden konnte.

Beim Überlinger Gin „ÜberlinGIN“ handele es sich um einen Dry Gin, der nur natürliche Aromen und keinen Zucker sowie künstliche Aromastoffe enthält.

Der Überlinger Gin ist in den Verkaufsräumen bei Senft-Destillerie in Salem-Rickenbach sowie in der Tourist-Information Überlingen erhältlich. Auch samstags auf dem Überlinger Bauernmarkt.