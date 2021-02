Von Schwäbische Zeitung

Am Wochenende sind in Leutkirch und Überlingen Ansammlungen von Narren von der Polizei aufgelöst worden. In Leutkirch wusste die Stadtverwaltung von der geplanten Aktion und erlaubte diese unter einer Bedingung. Die Polizei schickte die Narren der Zunft Nibelgau trotzdem nach kurzer Zeit nachhause - es waren zu viele Menschen zusammengekommen.

Überlingen und Leutkirch: Zwei unterschiedliche Gemengelagen in dieser anderen Fasnet-Saison.