Rose Plastic begrüßt neue Auszubildende

Hergensweiler (lz) - Drei Azubis sind am 1. September bei Rose Plastic ins Berufsleben gestartet. Somit bildet der Hersteller von Kunststoffverpackungen am Stammsitz in Hergensweiler derzeit laut einer Mitteilung insgesamt elf junge Menschen in gewerblichen, technischen und kaufmännischen Berufen aus.

Nach der Begrüßung durch Nadine Mollet, Personalleiterin bei Rose Plastic, konnten sich die drei neuen Azubis mittels einer kurzen Unternehmenspräsentation einen ersten Eindruck über ihren Ausbildungsbetrieb verschaffen. Weiter ging es mit einer Betriebsführung durchs gesamte Unternehmen.

Da der Zusammenhalt im Team bei Rose Plastic eine große Rolle spielt, sind gleich Mitte September zwei Tage mit einem Seminar und Trainings eingeplant. Für die Azubis aus allen Lehrjahren die perfekte Gelegenheit, sich untereinander besser kennenzulernen. Auch die Ausbilder sind dazu eingeladen. Im Herbst steht dann ein internes Seminar auf dem Programm, bei dem die neuen Azubis die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihres Ausbildungsbetriebs kennenlernen.

In diesem Jahr wurden bei Rose Plastic Auszubildende als Verfahrensmechaniker Spritzerei und als Industriemechaniker eingestellt. Außerdem hat eine Studentin ihr Studium für BWL Industrie an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg (DHBW) und beim Partnerunternehmen Rose Plastic begonnen.