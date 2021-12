Romy Kiefer für Deutsche Meisterschaften (9/10) qualifiziert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum ersten Mal hat sich eine Schwimmerin des SV Friedrichshafen für die Deutschen Meisterschaften im Schwimmerischen Mehrkampf qualifiziert. Romy Kiefer wird vom 17. bis 19. Dezember 2021 an diesem Wettkampf als eine der schnellsten 80 Schwimmerinnen des Jahrgangs 2009 in Deutschland antreten. Dabei wird sie im Rücken-Mehrkampf über 50m Rückenbeine, 100m und 200m Rücken, 200m Lagen und 400m Freistil an den Start gehen.

Allerdings war es nicht sicher, ob Romy den Sprung unter die 80 schnellsten Schwimmerinnen schaffen würde, da sie bis zum letzten Wochenende über die Qualifikationsstrecke von 200m Lagen lediglich auf Platz 100 stand.

In einer packenden Aufholjagd trat Romy dann aber am 20. November zuerst in Zwickau an und holte eine Zeit von 2:41,49 und damit Platz 32 in der DSV Rangliste. Am 27. November unterbot Romy diese Zeit dann noch einmal und schwamm eine sensationelle 2:40,51. Am Montagvormittag war es dann offiziell: Romy hatte sich mit dieser Zeit als 24. Deutschlands qualifiziert.

Nun wünschen wir Romy viel Erfolg für das Wochenende vor Weihnachten in Dortmund. Sie folgt damit Marcel Poness und Lisa Kinast, die beide Ende Oktober an den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin teilgenommen hatten. Damit hat der SVF in diesem Jahr zum ersten Mal drei SchwimmerInnen zu Deutschen Jugendmeisterschaften bringen können.

Natürlich wird wieder berichtet, wenn der Wettkampf in Dortmund stattgefunden hat.