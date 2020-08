Rolls-Royce feiert das zehnjährige Bestehen seines Engineering And Research Centers (EARC) in Pune, Indien, teilt das Unternehmen mit. Mit der Gründung des Entwicklungszentrums im Jahr 2010 eröffnete der Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power Systems seine erste Forschungs- und Entwicklungs-Einrichtung außerhalb Deutschlands. Die Stadt Pune ist laut Mitteilung als Automobilzentrum Indiens bekannt und gilt als wichtiges Zentrum der Ingenieurausbildung des Landes. „Das EARC in Pune ist heute unser zweitgrößter Entwicklungsstandort nach Friedrichshafen“, sagt Andreas Schell, Vorstandsvorsitzender von Rolls-Royce Power Systems. Der Transfer der Baureihe 1600 von Deutschland nach Indien läuft seit 2018 zusammen mit einem Joint Venture mit dem in Pune ansässigen Motorenhersteller Force Motors.

An der virtuellen Feier nahmen rund 250 Teilnehmer – darunter Mitarbeiter und externe Stakeholder – teil. Höhepunkt war eine Online-Podiumsdiskussion mit dem indischen Regierungsberater K. VijayRaghavan. Die Teilnehmer waren sich einig, dass die Entwicklung nachhaltiger Technologien der Schlüssel zu einer erfolgreichen und klimafreundlicheren Zukunft ist.

VijayRaghavan sagte, dass die aktuelle Covid-19-Pandemie die Möglichkeit eröffnet habe, Nachhaltigkeit auf neue Art und Weise zu betrachten: „Die Herstellung von Komponenten und deren Zusammenbau zu Systemen kann geografisch verteilt werden.“

Seit seiner Gründung hat das Engineering and Research Center zu bedeutenden globalen Forschungs- und Entwicklungsprojekten beigetragen – darunter zur Entwicklung von umweltfreundlichen Motoren und zu Rolls-Royces erstem mobilen, schnelllaufenden MTU-Gasmotor für die kommerzielle Schifffahrt.