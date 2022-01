Rolls-Royce liefert Blockheizkraftwerk nach Rumänien

Rolls-Royce hat zusammen mit seinem Vertriebspartner Knopf & Wallisch (K&W) drei maßgeschneiderte und in Containern untergebrachte Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungsanlagen (KWKK) an den rumänischen Cloud-Dienstleister Cluster-Power geliefert. Sie werden für eine nachhaltige und effiziente Energieversorgung auf dessen neuem Technologie-Campus in der Nähe der südrumänischen Stadt Craiova eingesetzt, wo das IT-Unternehmen das größte Rechenzentrum in Rumänien eröffnen wird, teilt das Unternehmen Rolls-Royce Power Systems mit, das seinen Hauptsitz in Friedrichshafen hat. Die mtu-Gasaggregate tragen zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei, heißt es. Sie liefern Strom, Wärme und Kälte für den neuen Technologie-Campus.

Der 273 000 Quadratmeter große Campus wird mit dem Ziel errichtet, die Wettbewerbsfähigkeit Rumäniens zu steigern. Es ist das erste Hyperscale-Rechenzentrum in Südost-Europa. Das erste der fünf Rechenzentren soll im ersten Quartal 2022 eröffnet werden.

„Wir brauchen eine sehr zuverlässige und nachhaltige Lösung und ein Unternehmen, das innovativ genug ist, um unsere Ambitionen zu erfüllen", sagt Cosmin Georgescu, CEO von Cluster-Power. "Deshalb sind wir stolz auf unsere Partnerschaft mit Rolls-Royce und der Marke mtu. Es ist eine vertrauensvolle Beziehung, die auf gemeinsamen Zielen wie der Verwendung einer innovativen und umweltfreundlichen Technologie zum Nutzen unserer Kunden basiert. Einer der wichtigsten Werte, die Cluster-Power vertritt, ist Vertrauen", fügt Georgescu hinzu.

Weitere Informationen zum Projekt sind im Internet unter https://clusterpower.ro/about-us/ zu finden.