Rollerfahrerin prallt auf Auto

Eine 17-jährige Motorrollerfahrerin ist am Donnerstag gegen 8.45 Uhr auf der K 7980 bei Oberzell gestürzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr die Jugendliche die Kreisstraße ortsauswärts, und hatte an der Einmündung der Albersfelder Straße zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender 27-jähriger Autofahrer, der an der roten Ampel angehalten hatte, gerade erst wieder anfuhr. Die 17-Jährige, die aufgrund des Regens mit dem Visier ihres Helms beschäftigt war, prallte auf das Heck des Autos und stürzte dabei auf die Fahrbahn. Sie verletzte sich dabei leicht. Der an den Fahrzeugen entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.