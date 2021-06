Rollerfahrer und Sozius ergreifen die Flucht

Bopfingen (ij) - Am Montag gegen 17.40 Uhr wollte die Polizei in der Neuen Nördlinger Straße einen Rollerfahrer und seinen Sozius kontrollieren. Beim Erkennen der Polizeistreife stieg der Sozius ab und ergriff zu Fuß die Flucht. Der Fahrer fuhr mit seinem Roller zunächst in Richtung Innenstadt davon. Auf Höhe des Marktplatzes stieg er von seinem Roller ab und flüchtete ebenfalls zu Fuß. Etwa 15 Minuten später konnten er fußläufig, mitsamt seinem Roller, den er schob, durch die Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der 15-Jährige Fahrer und sein 15-jähriger Sozius mit dem nicht angemeldeten und nicht versicherten Roller mehrere Verkehrsverstöße begangen hatten. Zudem besteht der Verdacht, dass an dem Zweirad mehrere technische Veränderungen vorgenommen wurden.