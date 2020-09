Rollerfahrer passt nicht auf

Weingarten (sz) - Leichte Verletzungen hat ein 23-jähriger Motorrollerfahrer am Montagmorgen bei einem Unfall in der Ravensburger Straße erlitten. Der Mann war in Richtung Ravensburg unterwegs, als er auf Höhe des Krankenhauses 14-Nothelfer zu spät bemerkt, dass eine vorausfahrende 30-jährige Polo-Fahrerin anhalten musste, um einem Bus das Einfahren in den fließenden Verkehr zu ermöglichen.

Der 23-Jährige prallte deshalb mit seinem Zweirad auf das Heck des Autos und stürzte. Der Rollerfahrer musste den Rettungsdienst nicht in Anspruch nehmen. Am VW entstand Sachschaden von rund 1500 Euro.