Rollerfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Essingen (an) - Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich ein 58-jähriger Rollerfahrer am Dienstagabend in Essingen.

Der Rollerfahrer hatte zuvor das Durchfahrverbot zwischen Essingen und Dauerwang missachtet und war so der Polizei aufgefallen. Als der 58-jährige die Polizei bemerkte, wendete er und fuhr davon. Auf seiner Flucht befuhr der Rollerfahrer die Straße „Am Schönbrunnen“, sowie den Fußweg der Ziegelstraße mit überhöhter Geschwindigkeit. Wegen einer kurz zuvor endenden Veranstaltung herrschte dort reger Personenverkehr. Auf der Flucht vor der Polizei blickte der Rollerfahrer immer wieder zurück und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit weiter durch das Wohngebiet. Die Fahrt des Mannes endete schließlich in einer Sackgasse, wo er sich den Beamten stellte. Personen, die durch das Fahrverhalten des Mannes geschädigt wurden, sollen sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361 / 5240 melden.