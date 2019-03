Rollenspiel beim Weltgebetstag appelliert an das Miteinander

Herzliche Grüße von den Frauen in Slowenien hat Regine Reisch zu Beginn des Weltgebetstags im evangelischen Gemeindehaus in Bad Saulgau ausgerichtet. Slowenien ist eines der kleinsten Länder Europas mit Tiefebenen, grünen Wäldern und hohen Bergen, mit tosenden Wasserfällen und fruchtbaren Weinbergen. Eine Politschka, Weintrauben, ein Lebkuchenherz und eine Nelke (die Nationalblume Sloweniens) waren auf dem Titelbild des Gebetstag zu sehen, das an die Wand projiziert wurde.

Fünf Frauen aus dem Land erzählten ihre Erfahrungen, dazwischen wurden immer wieder Lieder gesungen, begleitet von einer Musikgruppe des Klosters Sießen. Marjeta , dargestellt von Rita Strieckmann, ist in einem sozialistisch-kommunistischen aufgewachsen. Als Christin galt sie als Bürgerin zweiter Klasse und ist ins Ausland – in die Schweiz – gegangen, wo sie als „Gastarbeiterin“ angesehen wurde. Mojca (Marika Marsowzki) konnte in Slowenien kostenlos studieren. Mit 21 wurde sie schwanger, ihr Freund verließ sie, und es war schwer, das Studium fortzusetzen.

Die 80-jährige Marija (Rosemarie Rauh) muss mit ihrer bescheidenen Rente Sohn und Schwiegertochter ernähren, die arbeitslos sind. Ema (Edeltraud Brillisauer)) wurde in eine Familie hineingeboren, in der es viel Alkoholmissbrauch gab. Und Natascha (Hildegard Haas) stammt aus einem Roma-Dorf. Dieses wurde von seiner Umgebung akzeptiert, aber viele andere Sinti und Roma leben unter unzumutbaren Bedingungen, werden ausgelacht und ausgeschlossen.

Diese eindrücklichen Bilder mündeten in ein Gebet um Vergebung und die Bitte um ein Miteinander in Gerechtigkeit, Frieden und Liebe.

Der Bibeltext des Abends war das Gleichnis vom Festmahl. Der Ruf des Einladenden – „Kommt, alles ist bereit...!“ – ist auch die Jahreslosung des Weltgebetstages. Im Gleichnis findet ein Eingeladener nach dem andern eine Ausrede – der Einladende hört dies zeitgemäß bei Handy-Telefonaten. So lädt er schließlich die Armen und Krüppel von der Straße ein. Der Abend endete denn auch mit einer „Agape“, einem Liebesmahl aus Brot und getrockneten Trauben. Die Vision des Weltgebetstages ist eine Welt, in der alle Frauen selbstbestimmt leben können, wie Regine Reisch erläuterte. Und so war die Kollekte in diesem Jahr für die Stiftung „FNEB“ in Kolumbien bestimmt, die die Familien von gewaltsam Verschwundenen rechtlich berät und begleitet.

Höchst beeindruckend war das Engagement, das offenbar – wie jedes Jahr – von vielen Frauen jeden Alters in die Vorbereitung des Abends gesteckt worden war. Und dies wurde von zahlreichen Besuchern – auch von einigen Männern – belohnt.