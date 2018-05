Rolf Ostermeier führt Bad Saulgau zum Sieg

Die Senioren der Altersklasse 65 des Golf-Club Bad Saulgau sind mit einem Heimsieg auf dem Golfplatz in Bad Saulgau in die Wettspielsaison gestartet. Zum ersten Mal haben die Bad Saulgauer eine Mannschaft in der BWGV-Liga AK65 gemeldet. Die Mannschaft um Kapitän Hubert Meyer war selbst gespannt auf ihren ersten Auftritt.

Nach Eintreffen und Auswertung der ersten Spieler entwickelte sich ein enger Kampf um die ersten drei Plätze zwischen dem GC Heilbronn-Hohenlohe, dem GC Bad Überkingen und dem GC Bad Saulgau. Mit Spannung wurden die letzten Spieler erwartet und erst nach Eintreffen des letzten Spielers standen die Platzierungen fest. Bei der Bekanntgabe des Endergebnisses konnte die Mannschaft des GC Bad Saulgau jubeln. Sie belegten letztendlich den ersten Platz mit sechs Schlägen Vorsprung vor dem GC Heilbronn-Hohenlohe. Nur ein Schlag dahinter kam der GC Bad Überkingen auf den dritten Platz. Einen großen Anteil an dem Erfolg hatte Rolf Ostermeier, der mit 78 Schlägen nur sechs über Par spielte und das mit einem Abstand von zehn Schlägen beste Einzelergebnis aller Spieler erzielte. Kapitän Hubert Meyer dankte seiner Mannschaft und gab jetzt als Saisonziel zumindest den Kampf um den Aufstiegsplatz aus.