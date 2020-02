Rolando Villazon kommt mit der Mozartwoche

„Mozart lebt!“ lautete der Titel der Mozartwoche 2020 vom 23. Januar bis 2. Februar in Salzburg, der zweiten unter Intendanz des Opernsängers Rolando Villazón. Mit über 30 000 Besuchern war diese die erfolgreichste seit Gründung des Festivals 1956. Am Sonntag, 8. März, ist die Mozartwoche auf der ersten der wenigen Stationen außerhalb Salzburgs im Carmen-Würth-Forum in Künzelsau zu Gast.

„Liebster bester Freund“ heißt es am 8. März um 11.30 Uhr im Carmen-Würth-Forum: Villazón rezitiert aus den Briefen Mozarts an seine Freunde, um dem Menschen Wolfgang Amadeus Mozart näherzukommen. Begleitet wird der Tenor von Ausnahmegeiger Emmanuel Tjeknavorian auf einer originalen Mozart-Violine und Pianist Maximilian Kromer am Flügel.

Die Mozart-Virtuosen widmen sich dem Komponisten in drei Sonaten und dem Fragment der Fantasie d-Moll. Für Villazón ist es der zweite Auftritt im Carmen Würth Forum: 2018 glänzte er als Solist beim Sommerkonzert der Würth Philharmoniker.

In einem zweiten Konzert um 16 Uhr nimmt das Orchester Camerata Salzburg unter Leitung von Francois Leleux das Publikum mit zwei Sinfonien und zwei Flötenkonzerten mit auf Mozart-Reise. Als Sinfonien erklingen die „Linzer“ Nr. 36, ein Glanzstück der sinfonischen Gattung, und die „kleine g-Moll“ Nr. 25, ein Werk voller Gegensätze. Emmanuel Pahud, Flötist der Berliner Philharmoniker, übernimmt den Solopart der Flötenkonzerte KV 314 und 313.

Wer noch mehr über Mozart erfahren möchte, kann um 11 Uhr bei freiem Eintritt die Einführung Ulrich Leisingers, Direktor der Forschungsabteilung der Internationalen Stiftung Mozarteum, über die Besonderheiten der Mozart-Geige hören. Um 14 Uhr wird im benachbarten Museum Würth eine Führung durch die aktuelle Ausstellung „Zwischen Pathos und Pastos – Christopher Lehmpfuhl in der Sammlung Würth“ angeboten.