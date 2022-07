Wetterexperte Roland Roth: 35 Grad in Zukunft keine Seltenheit mehr

„36 Grad und es wird noch heißer…“ – Was die Band 2Raumwohnung in ihrem Song als entspannte und lässige Sommeratmosphäre besingt, entpuppt sich in der Realität als extreme Umweltbelastung: Medizinische Notfälle, Waldbrände, Dürre und steigende Ozonwerte sind nur ein paar der dramatischen Folgen, die die aktuelle Hitzewelle mit sich bringt.

SZ-Volontärin Larissa Hamann hat mit Roland Roth, Meteorologe der Wetterwarte Süd, über die derzeitige Situation und zukünftige Temperaturrekorde gesprochen:

Herr Roth, am Dienstag war der bisher heißeste Tag des Jahres – ist damit für diesen Sommer der Zenit erreicht?

Nur „vorerst“. Die Hitze wird sich zwar immer mal wieder etwas abschwächen, sodass es auch mal Tage mit nur knapp 30 Grad gibt, aber wenn ich die Wettermodelle anschaue, dann bleibt uns die heiße Luft noch lange Zeit erhalten.

Vorübergehend zwar mal etwas abgekühlt, aber immer nur bis zu einem neuen Peak – beispielsweise Anfang nächster Woche könnten die Temperaturen durchaus wieder in ähnliche Höhen steigen.

Müssen wir uns zukünftig auf mehr Sommertage über 40 Grad einstellen?

Wir haben in Deutschland erstmals am 27. Juli 1983 40 Grad im Schatten gemessen. Mittlerweile gibt es aber eben immer wieder Sommer wie zum Beispiel 2003, 2006, 2015 oder 2018, in denen Temperaturen um die 40 Grad fast schon der Normalfall waren. Wir haben also tatsächlich eine deutliche Zunahme von solchen Hitzetagen.

Gilt das auch für die Region zwischen Ostalb und Bodensee?

In unserer Region waren bisher 35 Grad im Schatten die absolute Ausnahme, aber mittlerweile messen wir das regelmäßig. Wir haben deshalb auch vor einem Jahr die 35 Grad-Marke in unsere Statistiken aufgenommen, für wärmere Tage gibt es auch noch keinen Begriff.

25 Grad und mehr ist ein Sommertag, 30 Grad und mehr ist ein Tropentag (oder auch Hitzetag, Anmerkung der Redaktion), bei 35 Grad und mehr gibt es keinen Begriff – daran sieht man, dass das eine relativ neue Erscheinung bei uns in der Region ist.

Unsere Region ist landschaftlich sehr vielseitig – inwiefern ergeben sich daraus lokale Temperaturunterschiede?

Die Unterschiede spürte man in den letzten Tagen vor allem nachts: Man mag es nicht glauben, aber in den vergangenen Nächten hatten wir beispielsweise im Pfrunger Ried, im Wurzacher Ried und im Federsee Ried Bodenfrost, obwohl wir tagsüber auch hier knapp 30 Grad erreicht wurden.

Die Feuchtigkeit auf den Gräsern entzieht der Luft beim Kondensieren Wärme – und in dieser trockenen Luft bildet sich dann am Boden leichter Frost. Andererseits hatten wir in der Nacht auf Dienstag auf dem Höchsten auf über 800 Meter eine Tropennacht, das heißt die Temperatur sank nicht unter 20 Grad.

Das sind die kleinklimatischen Besonderheiten, die wir hier in dieser Region haben: Unglaublich warme Nächte auf den Berghöhen, in den Tälern war es dagegen aber richtig frisch.

Wir haben mit Städten wie Ulm, Ravensburg, Tuttlingen und Aalen urbane Gebiete, in denen sich die Hitze anders auswirkt als im Ländlichen. Die Wärme scheint sich stärker zu stauen. Liegt das an der dichteren Bebauung?

Wir wissen, dass in Großstädten, wie zum Beispiel Frankfurt oder München, die Temperaturen an solchen Tagen zum Teil 5 bis 6 Grad über den Werten des Umlands liegen, Ravensburg misst sicherlich ebenfalls 2 bis 3 Grad höhere Temperaturen.

Ballungsräume heizen sich mehr auf, denn sie sind bebaut, Grund und Boden sind versiegelt. Deshalb sollten die Hänge unbedingt freigehalten werden für die nächtliche Frischluftzufuhr.

Wenn wir diese Hänge zubauen, fehlt die Frischluftzufuhr und es kühlt nachts in diesen Beckenlagen nicht mehr so ab. Deshalb ist beispielsweise im mittleren Schussenbecken, in dem auch Ravensburg liegt, die Hitzebelastung weitaus größer als im Schwarzwald.

Was können Städte außerdem gegen die Hitze tun?

Wichtig ist es, viel Grün in den Städten zu belassen, möglichst viel zu entsiegeln, statt zu versiegeln. Das ist eine echte Herausforderung. Und die Städte sind mit diesen Vorkehrungen eigentlich schon viel zu spät dran. Wenn sie nicht sofort verstehen, worum es geht, dann werden die Menschen in der Stadt große Probleme bekommen.

Wir sprechen da nicht mehr von angenehmen oder belastenden Temperaturen, sondern wir reden dabei von Todesopfern. Wir wissen, dass in jedem heißen Sommer tausende Menschen an dieser Belastung sterben. 2003 waren es der Rhein-Schiene entlang, also in Ostfrankreich, Westdeutschland und in den Beneluxstaaten, 50.000 Menschen – die niemand wirklich registriert hatte.

Wie ausschlaggebend sind für die Hitzeentwicklung umliegende Gewässer – wirken diese wirklich kühlend?

Der Bodensee hat derzeit 25 Grad. Wenn also der Wind vom Bodensee her kommt, herrschen am Ufer etwas kühlere Temperaturen – immerhin 10 Grad Unterschied zum Land.

Das spürt man zum Teil deutlich: Wenn wir im Mai am Bodensee sind, haben wir im Land vielleicht schon 30 Grad, aber am See noch recht frisch, weil das Wasser kühlt. Für diesen Kühlungseffekt muss man allerdings wirklich unmittelbar am Wasser sein, ein Kilometer dahinter spürt man von davon nichts mehr.

Wie wird sich unsere Umgebung verändern, wenn die Hitzetage über 40 Grad weiter zunehmen?

Da wird sich in den kommenden Jahrzehnten einiges verändern. Zum Beispiel hat die Fichte keine Zukunft mehr: Sie ist weder trocken- noch windresistent, weshalb sie mit Sicherheit verschwinden wird.

Es werden sich neue Tier- und Pflanzenarten ansiedeln und heimische verschwinden, das ist jetzt schon zu beobachten.

…das macht sich Ihrer Ansicht nach auch am Bodensee bemerkbar.

Wir sind nur noch wenige Zentimeter vom historischen Tiefstand entfernt (Anmerkung der Redaktion: Bezogen auf den heutigen Tag).

Wir haben mittlerweile eine sehr frühe Schneeschmelze in den Alpen und dieses Wasser kam früher später – erst im Juni oder Juli – in den See. In den Alpen ist kein Schnee mehr, die Gletscher liegen blank und tauen vor sich hin.

Ich erwarte, dass in den Alpen allein in diesem Sommer 5 bis 8 Prozent des Eises dauerhaft verschwinden werden – das ist enorm viel.

Und wenn der Bodensee einen niedrigen Wasserstand hat, wirkt sich das auch auf den Rhein aus. Wir haben bereits Verkehrseinschränkungen auf dem Rhein, weil vom Bodensee nicht mehr so viel Wasser kommt wie normalerweise um diese Zeit.

Ist mit der Annäherung an die 40 Grad ein Höchststand erreicht oder könnten die Temperaturen mit Fortschreiten des Klimawandels weiter steigen?

Wir hatten vergangenes Jahr auf dem Breitengrad von Frankfurt, allerdings auf der anderen Seite des Atlantiks in Lytton (Kanada), knapp 50 Grad.

Dieser Ort existiert im Übrigen nicht mehr, er wurde von einem Waldbrand in den Tagen danach komplett zerstört. Diese Messung zeigt, dass auf der gleichen Breite auch bei uns in Europa durchaus 45 Grad und mehr möglich sind. Ich bin überzeugt, dass wir die nächsten 15 Jahre die 45 Grad knacken werden. Unglaublich, aber es wird so sein.

