Roland Koch tritt zurück

Wiesbaden (dpa) - Der CDU-Bundesvize und hessische Ministerpräsident Roland Koch nimmt nach eigenen Worten ohne Streit mit der Partei Abschied aus der Politik. Koch sagte am Abend im ZDF, er werde auch in Zukunft Gelegenheit haben, in der CDU freundschaftlich seine Meinung zu sagen. Der 52-Jährige hatte heute überraschend seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Er wechselt in die Wirtschaft. Hessens Innenminister Volker Bouffier soll neuer Landesvorsitzender werden.