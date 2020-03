Roland Hund folgt auf Monika Paulus

Bodenseekreis (sz) - Auf Roland Hund warten ab dem 1. Juli neue Aufgaben: Er übernimmt von Monika Paulus die Regionalleitung des Bodenseekreises bei der Stiftung Liebenau Pflege und Lebensräume, wie die Stiftung in einer Pressemitteilung schreibt.

Zu seinem Zuständigkeitsbereich gehören neun Häuser der Pflege, neun Mehrgenerationen-Wohnanlagen nach dem Konzept „Lebensräume für Jung und Alt“, die Sozialstation Meckenbeuren und die Seniorenresidenz „Leben am See“ St. Antonius. Roland Hund war bisher Einrichtungsleiter im Haus der Pflege St. Konrad in Kressbronn und zudem in der Zentrale der Stiftung Liebenau zuständig für die Bereiche Expansion und Innovation. „Ich bin seit 1998 bei der Stiftung Liebenau und der Stiftung sehr verbunden. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen, die mich erwarten. Mir ist für meine Region wichtig, ein verlässlicher und kompetenter Ansprechpartner für die Kolleginnen und Kollegen sowie für die Partner der Stiftung Liebenau zu sein – immer und auch gerade in so turbulenten Zeiten wie aktuell“, sagt Hund.

Roland Hund hat unter anderem Soziale Arbeit in Villingen-Schwenningen und Management im Sozial und Gesundheitswesen an der Hochschule Weingarten studiert. Die Einrichtungsleitung des Hauses der Pflege St. Konrad in Kressbronn wird bereits ab April Sabrina Dausch übernehmen. Die examinierte Altenpflegerin ist seit 2013 verantwortliche Pflegefachkraft (Pflegedienstleitung) im Haus St. Konrad.