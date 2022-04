Rohrdorfer Frühjahrskonzert ein voller Erfolg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Isny - Am Samstag, den 23. April fand nach zweijähriger Coronapause endlich wieder ein Konzert im Gemeindesaal in Rohrdorf statt. Dirigent Maximilan Hörburger, welcher sein Debüt am Taktstock hatte, begeisterte vor vollem Haus. Durch seine exzellente Stückauswahl, war für jeden Geschmack etwas dabei. Vollkommen unaufgeregt und souverän dirigierte er das Konzert und brachte sein außergewöhnliches Talent zum Ausdruck. Linda und Julia Schmid moderierten mit kurzweiligen Ansagen das Programm.

Für die Ehrung verdienter Musiker, kam vom Blasmusikkreisverband Ravensburg Fabian Fischer nach Rohrdorf. Die Ehrennadel in Bronze für 10 Jahre wurde an Linda Schmid, Ramona Landsbeck, Alina Sünder, Julia Schmid und Jonas Briechle verliehen. Für 20 Jahre erhielten die Ehrennadel in Silber Stephanie Reischmann, Tobias Morgen und Mathias Wunn. Die Ehrennadel in Gold ging an Remig Singer und Fritz Frick, welche beide bereits seit 40 Jahren aktiv in der Kapelle sind. Eine Besonderheit war die Ehrung von Franz Berlinger, welcher für über 60 Jahre aktive Mitgliedschaft, die Ehrennadel in Gold mit Diamant verliehen bekommen hat.

Nach dem ersten symphonischen Teil, begeisterte man in der zweiten Konzerthälfte die Zuhörer mit böhmisch/mährischer Blasmusik. In seiner Schlussansprache konnte Vorstand Norbert King 13 neue Jungmusikanten, welche zum ersten mal mit der Rohrdorfer Musik ein Konzert spielten, vorstellen. Mit den Zugaben Osterpolka und „Bis bald auf Wiedersehn“ von Ernst Mosch beschloss man den Konzertabend. Bilder zum Konzert gibt es auf der Homepage der Musikkapelle Rohrdorf unter www.mkrohrdorf.de.