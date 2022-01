Rohrdorf lädt ein zur digitalen Ortschaftsrats-Sitzung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits mit der erfolgreichen Einführung der Rohrdorf-App im Frühjahr 2021 ist man am Fuße der Adelegg neue Wege in Sachen moderner Kommunikation gegangen. Nun hält Rohrdorf auch als erste der Isnyer Ortschaften die für Mittwoch, den 26. Januar 2022 anberaumte Ortschaftsrats-Sitzung in digitaler Form ab und folgt damit dem Beispiel der Stadt Isny. Aufgrund des aktuellen Pandemiegeschehens sieht Ortsvorsteher Max Boneberger die Verlagerung der Sitzung in den virtuellen Raum als beste Möglichkeit, um der Verantwortung für die Gesundheit der Ortschaftsrats-Mitglieder gerecht zu werden.

Auch die Bürgerbeteiligung ist auf diese Art gewährleistet, denn bei Interesse kann man sich am öffentlichen Teil ganz einfach über einen Link beteiligen. Wer dies tun will, kann am 26. Januar 2022 ab 19.30 Uhr kostenlos und direkt an der Sitzung teilnehmen unter https://meet175.webex.com/m/64b28fa6-e18d-4ef9-80d9-09d81dd107e2.