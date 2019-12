Roggenzeller lassen Weihnachten gemeinsam ausklingen

Wenn das Weihnachtsfest am zweiten Feiertag langsam ausklingt, dann geben die Roggenzeller noch einmal alles: Tradition hat die Roggenzeller Dorfweihnacht bereits und zum Publikumsmagneten ist sie auch geworden. Mitorganisatorin Tanja Stedel begrüßte die Gäste in der vollbesetzten St. Gallus-Kirche in Roggenzell zu einem Abend mit Literatur und Musik rund um das Weihnachtsfest. „Das halbe Dorf hat sich seit langem auf diesen Abend vorbereitet.“

In der Tat: Die Musikkapelle Roggenzell mit dem Dirigenten Thomas Riether saß im Altarraum bereit, der Kirchenchor Roggenzell unter der Leitung von Anja Strodel wartete auf der Empore auf den Auftritt und der Chor Akkustik mit Chorleiterin Beate Knill war auch dabei. Doch damit noch nicht genug. Die Alphorngruppe der Musikkapelle, bestehend aus Friedrich Hutter, Bruno Deschler, Clemens Knill und Bernhard Zauner, eröffneten das Programm mit einem traditionellen Andachtsjodler. Dabei wurde sie unterstützt von den Flügelhornisten Konrad Roth und Nikolaus Huber. Beeindruckend interpretierte die Musikkapelle im Anschluss den Choral ‚Nun danket alle Gott‘ und das Weihnachtslied ‚Süßer die Glocken nie klingen‘. Der noch recht junge Robin Rasch aus Dabetsweiler trug eine Interpretation des Andachtsjodlers auf der Steirischen vor und konnte das Publikum in seinen Bann ziehen.

Das Blechbläserensemble der Musikkapelle wählte für sich das Stück ‚Jupiter Hymn‘, und kam damit gut an, auch wenn der Bezug zum Weihnachtsfest nicht ganz einfach zu konstruieren war. Eventuell sei der Stern von Bethlehem Teil einer komplexen Himmelskonstellation gewesen, der auch der Jupiter angehört hätte, konnte man dem mit einem Augenzwinkern verfassten Text im Begleitprogramm entnehmen. Gitte Haug trug im weiteren Verlauf gekonnt zwei Geschichten zum Weihnachtsfest und dem Jahreswechsel vor. Der Kirchenchor überzeugte insbesondere mit ‚Only a holy God‘, einem modernen Gloria, das auf die Vertonung biblischer Texte einer australischen Gruppe zurückzuführen ist. Die Stimmen des kleinen Chor Akusstik füllten die Kirche beeindruckend mit traditionellen Weihnachtsliedern. Das Blechbläser-Quartett der Musikkapelle begleitete die Alphornisten schließlich beim ‚Roggenzeller Hirtenruf‘, einem klassischen Stück, das eigentlich für eine Begleitung auf der Orgel gedacht war, aber von den Roggenzellern eben für diesen Abend umgeschrieben wurde. Beim Schlusslied ‚Von guten Mächten‘ von Dietrich Bonhoeffer stimmte das Publikum mit ein. Bonhoeffer war evangelischer Theologe und als Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime im KZ Flossenbürg inhaftiert. Im April 1945 wurde er dort hingerichtet. Der letzte von ihm verfasste Text war ‚Von guten Mächten‘, Bonhoeffer war also ein Mann, der in den dunkelsten Stunden noch die Kraft fand, einen so hoffnungsvollen Text zu verfassen, der bis heute international intoniert wird. Ein schöner Abschluss für das Weihnachtsfest 2019 und ein guter Wegweiser für das kommende Jahr.