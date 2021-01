Röttgen zu Gast beim digitalen Frühschoppen der Kreis-CDU

Die CDU Bodenseekreis lädt alle Mitglieder für Samstag, 10. Januar, zum „Politischen Frühschoppen“ mit Norbert Röttgen ein. Beginn ist um 10 Uhr. Röttgen ist neben Friedrich Merz und Armin Laschet einer der drei Bewerber um den Bundesvorsitz der CDU, über den die Partei am 16. Januar auf einem digitalen Parteitag entscheiden wird. Auch der Termin am See findet coronabedingt nur digital statt.

Den Kontakt zu Röttgen hat der Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen hergestellt. Röttgen geht als Underdog ins Rennen um den Parteivorsitz, findet aber auch in manchen weniger konservativen Twitter-Bubbles durchaus Anhänger. Unlängst warb sogar Satiriker Jan Böhmermann mit dem Song „Zur Not Norbert Röttgen“ augenzwinkernd für den Kandidaten.