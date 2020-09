Röttgen für Aufnahme Tausender Migranten in Deutschland

Die Positionen stehen unvereinbar nebeneinander. Unnachgiebigkeit ist aus den Äußerungen beider Seiten herauszulesen. Unnachgiebigkeit, aber auch Enttäuschung und Wut. Beim Maschinenbauer Zollern mit Sitz in Laucherthal (Kreis Sigmaringen) führen Geschäftsführung auf der einen und Betriebsrat und IG Metall auf der anderen Seite zurzeit einen Arbeitskampf, der in seiner Vehemenz prototypisch zeigt, wie sich die Anfang 2021 anstehende Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie entwickeln könnte.