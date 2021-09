Röthardter Sänger halten sich mühsam über Wasser

Für den Männergesangverein (MGV) Röthardt ist es im Zeitraum von März 2020 bis zum heutigen Tag faustdick gekommen: Coronabedingt konnte kein einziger Auftritt stattfinden. Durch den Ausfall des traditionellen Waldfestes in Röthardt, der Wasseralfinger Tage und des für den Herbst 2020 geplanten Konzerts sind dem Verein wichtige Einnahmequellen weggebrochen. Nur den Mitgliedsbeiträgen und einigen Spenden sowie dem Umstand, dass Dirigent Bernd Büttner seinen Vertrag ruhen ließ, ist es zu verdanken, dass der Verein sich so lange über Wasser halten konnte.

Vorsitzender Eugen Gentner musste der Mitgliederversammlung mitteilen, dass Dirigent Bernd Büttner am Ende des laufenden Schuljahres den MGV verlassen wird. Büttner hat inzwischen eine feste Anstellung in der freien Wirtschaft angenommen. Er wird zukünftig nur noch zwei Chöre im Raum Schwäbisch Gmünd betreuen können. Büttner versicherte, er werde alles dafür tun, dass das für Mai 2022 geplante Konzert ein voller Erfolg wird.

Schriftführer Jürgen Karsten konnte es in seinem Jahresbericht kurz machen. Bei der letztjährigen Jahresauftaktveranstaltung der Viktoria Wasseralfingen hatte der Chor den einzigen öffentlichen Auftritt. Dazu kam noch eine vereinsinterne Faschingsfeier am Gumpendonnerstag. Die Sänger hatten sonst keine Möglichkeit, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Kassierer Manfred Egner sprach trotz der vielen Einnahmeausfälle von einer zufriedenstellenden Kassenlage.

Gentner erinnerte daran, dass die letzte reguläre Singstunde im März 2020 abgehalten wurde. Danach konnte der Chor, wenn überhaupt, nur in Kleingruppen und mit entsprechendem Abstand üben. Der Traum vom geplanten Konzert musste damit beendet werden. Gentner betonte, dass der eigentliche Vereinszweck, nämlich das gemeinsame Singen, nicht erfüllt werden konnte. Er bezeichnet den derzeitigen Zustand als sehr unbefriedigend. Ab sofort sollen aber wieder regelmäßig Singstunden abgehalten werden.

Im kommenden Jahr wird der MGV Röthardt 70 Jahre alt. Sänger Helmut Lippstreu hat aus diesem Anlass ein Buch über die Geschichte der Röthardter Sänger geschrieben. Dieses Buch soll der Öffentlichkeit im Rahmen einer Matinee-Veranstaltung Anfang März 2022 vorgestellt werden. Das Jubiläumskonzert zum 70. Geburtstag des MGV ist terminiert auf den 21. Mai 2022. Fest eingeplant ist auch wieder das Waldfest im Juli 2022.

Am Ende der Veranstaltung konnten folgende Sänger für langjähriges Singen geehrt werden: für zehn Jahre Peter Dann, Hermann Bauer und Günther Hermann; für 25 Jahre Klaus Stegmaier; für 30 Jahre Eugen Gentner und Manfred Egner; für 50 Jahre Hans Reichersdörfer.