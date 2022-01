Klepfen gegen „Spaziergänger“: Rössletreiber und Corona- treffen aufeinander

In Spaichingen sind am Montag etwa doppelt so viele „Spaziergänger“ in Kleingruppen unterwegs gewesen, als vergangenes Mal, zwischen 50 und 60. Diesmal gab es ein Transparent: „Wir sind die rote Linie“. Es wurden keine weiteren Inhalte, Forderungen oder Proteste formuliert. In Wehingen kamen rund 20 Leute zusammen.