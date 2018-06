Rode will sich beim FC Bayern ohne Leihgeschäft durchsetzen

München (dpa) - Sebastian Rode will nach seinem Wechsel von Eintracht Frankfurt im Sommer zum FC Bayern sofort durchstarten und sich nicht gleich vom deutschen Fußball-Rekordmeister ausleihen lassen. „Viele glauben, nur gestandene Profis können es bei Bayern packen. Dann beweise ich halt das Gegenteil. Das traue ich mir zu, trotz der großen Konkurrenz“, sagte der 24-Jährige in einem Interview. „Ich werde es allen zeigen, dass ich es kann“, betonte der U-21-Nationalspieler. Der Mittelfeldprofi, der seit Ende Februar wegen eines Knorpelschadens nicht spielen kann, hat bei den Münchnern einen Vierjahresvertrag unterschrieben.

Bayern-Starcoach Pep Guardiola habe Rode in seinem Kader gewollt, berichtete der Defensivakteur. „Mir ist klipp und klar versichert worden, dass der Trainer hinter diesem Transfer steht. Am Ende des Tages gibt es aber keine Garantien: Ich muss mich im Training beweisen“, sagte er und urteilte selbstbewusst: „Wenn eine Mannschaft so erfolgreich war, sind neue Spieler wie Lewandowski und ich auch wichtig, um die Gier nach Erfolg aufrechtzuhalten.“ Der polnische Torjäger von Borussia Dortmund ist neben Rode die bisher einzige bayerische Neuerwerbung für die kommende Saison.