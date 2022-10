Rockmusik und Liedertheater im Adler

Zwei Veranstaltungen erfreuen die Besucher im Adler Meidelstetten am kommenden Wochenende. Den Auftakt machen am Samstag, 15. Oktober, die Jaywalkers. Diese Band aus Tübingen möchte laut Presseinfo nicht in Schubladen gesteckt werden. Sie verorten sich rgendwo in der Tradition der bluesgetränkten Rockmusik mit Einflüssen, die auch mal aus dem Jazz oder Americana kommen können. Zurzeit arbeitet die Band an ihrem nächsten Album. Beginn des Konzerts ist um 20.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 18 Euro.

Am Sonntag, 16. Oktober, hat sich das Liedertheater Altmann angesagt. Um 16 Uhr steht „Die Wundermühle“ auf dem Programm. Mit Menschen, Figuren und Musik von und mit Vladi und Christof Altmann wird die Geschichte über die beiden Müllersleute Gretl und Fritz kindgerecht umgesetzt. Geeignet für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter. Dauer: etwa 55 Minuten. Eintritt: sechs Euro, Großfamilie ab vier Personen: fünf Euro.