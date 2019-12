Die erst vor einem Jahr entstandene sechsköpfige Jugendband „XRoX“, allesamt Harthauser, hat das vorweihnachtliche Kirchenkonzert rockig und beschwingt mit dem Lied „Jingle bells“ eröffnet. Die St. Mauritius-Kirche war gut besucht.

Dass die Jungmusiker auch einfühlsam können, kam in ihrem Stück „Sonderbar, was damals in dem Stall geschah“ zum Ausdruck. Den beiden Sängern der Gruppe, Tabea Reiß und Pierre Lorrain, gelang es bei ihren Songs „Zehntausend Gründe“ und „Mehr als je zuvor“ die Kirchenbesucher zum Mitklatschen zu animieren und ihr Rhythmus steckte alle an. Das Publikum sparte nach ihrem Auftritt auch nicht mit kräftigem Beifall.

Der Vorsitzende des Musikvereins, Holger Lorrain, gab eine kurze Einführung in den Hauptteil des Konzertabends und machte den Platz vor dem Altar für das große Orchester mit ihrem Dirigenten Walter Hauser frei. Dieses begann klassisch und getragen mit „The young Amadeus“, einem Arrangement von Jan de Haan und setzte mit „The glory of love“ in der Version von Johann de Meij das Konzert melodisch, aber auch mit viel Dynamik fort. Daran anschließend erklang der festliche Prozessionsmarsch „Saint Oswald“ von Marc Lutz.

Eingebettet in das Orchesterprogramm waren die Stücke mit der Sängerin Lisa Strothmann, sie stellten die besonderen Höhepunkte an diesem Konzertabend dar. Lisa Strothmann ist im süddeutschen Raum längst keine Unbekannte mehr und als Sängerin in vielen Formationen unterwegs. In „A million dreams“, arrangiert von Mathias Wehr, und in „Jesus berühre mich“ von Albert Frey, kam ihre gefühlvolle, samtig-weiche Stimme in Begleitung des Orchesters wunderbar zum Ausdruck und begeisterte das Harthauser Publikum. Sie brillierte in „I will follow him“, das von J. W. Stole komponiert wurde, einem Song, der wie für ihre Stimme gemacht schien, mit ihrem warmen Gesang und berührte damit die Herzen des Publikums.

Selbstverständlich standen auch bekannte Weihnachtsklassiker wie „Feliz navidad“ auf dem Programm. Der Einladung zum Mitsingen folgten alle gerne beim Lied „Herr deine Liebe“ und zum Konzertende bei „Oh du Fröhliche“, der perfekten Einstimmung auf die bevorstehenden Festtage.

Stehender Applaus ist in einer Kirche nicht alle Tage zu erleben und er führte zu einer Zugabe des Blasorchesters. Die Konzertbesucher hatten so die Chance, die ausdrucksstarke Stimme von Lisa Strothmann mit „I will follow him“ noch einmal zu hören.

Holger Lorrain, der Vorsitzende des Musikvereins, wünschte zudem allen Konzertbesuchern und Musikern mit einigen besinnlichen Adventsgedanken eine friedliche und frohe Weihnacht.