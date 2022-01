Rockabilly in der Zehntscheuer

Der Rockabilly-Gitarrist Adriano Batolba tritt am Freitag, 21. Januar, mit seinem Trio ab 20 Uhr in der Zehntscheuer in Ravensburg auf. Das schreibt der Geschäftsführer der Zehntscheuer in einer Pressemitteilung. Karten gibt es im Vorverkauf an der Tourist-Info, im Musikhaus Lange, bei der Schwäbischen Zeitung sowie an der Abendkasse für 20 Euro (ermäßigt 18 Euro, Vereinsmitglieder bezahlen 16 Euro). Bereits 2002 hatte er seine ersten Erfolge, als er zusammen mit Popstar Sasha die Band „Dick Brave and the Backbeats“ gründete, laut Pressemitteilung. Weiter heißt es darin: „Die Show am Freitag verbindet archaische Elemente mit Virtuosität und zeigt, dass Rock’n’Roll mal was mit Rebellion zu tun hatte.“