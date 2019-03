Wo sonst Oldtimer-Traktoren und Motorräder stehen, drängten sich am Freitag annähernd 400 Leute in der „Thomer Scheune“ in Dettenroden zu einem Benefizkonzert. Zum wiederholten Male wurde der beschauliche Ort zum „Mekka“ für zahlreiche Fans der Akustik-Rock- und Popmusik. Die Spenden des Publikums waren für karitative Projekte in Afrika und Indien bestimmt.

Josef Thomer bedankte sich zu Beginn bei den Besuchern, Sponsoren und Helfern und „Dreiklang“ aus Pfahlheim, mit Theresia Frosch, Carolin Schuster und Mareike Vaas erwiderten den Dank mit einem eigens gedichteten A-capella-Lied „Im Märzen der Thomer“. Mit Keyboard, Geige, Flöte, und Gesang präsentierte die Gruppe ein buntes Repertoire aus bekannten Songs. Oldies wie „Do you love me“ waren ebenso vertreten wie „Heast as nit“ von Goisern. Die Zugabe „Jenseits von Eden“ leitete über zur Präsentation der Benefizprojekte „jenseits in Afrika und Indien“.

In Ghana und Tansania sind die Hilfsprojekte von „Ärzte für Afrika“ und „Solidarität Mnero“ angesiedelt, die durch das Konzert unterstützt werden. Die Ärzte Peter Jung und Friedhelm Bernreiter erläuterten die Maßnahmen zur ärztlichen Versorgung und Ausbau der Infrastruktur. Pater Sony aus Röhlingen erzählte von der Missionsstation seines Ordens in Indien. Die Spenden sollen für den Bau eines Kinderwohnheims verwendet werden.

Groovig in der Musik und spaßig in der Moderation wurde das Programm vom Duo „Beidsaitig“ fortgesetzt. Tobias Knecht und Andreas Franzmann benutzten virtuos ihre Akustikgitarren im „percussiven Fingerstyle“. Es wurde gezupft, getrommelt und geschlagen. Das vielseitige Musikprogramm wurde perfekt interpretiert: Klassisches war zu hören, wie der „Türkische Marsch“ von Mozart, Rockiges wie „Smoke on the water“ von Deep Purple und einfühlsame Eigenkomposition.

Franzmann blieb dem Publikum erhalten: Er durfte als Gitarrist und Schlagwerker nochmals mit uPatrik Schwefel an der Gitarre und Winfried Magg am Bass als „Acoustic Groove“ auf die Bühne. Von den drei Vollblutmusikern wurde ein fulminantes Feuerwerk mit bekannten Rock-Pop-Klassikern gezündet. Großartig und einfühlsam klang beispielsweise das von Schwefel gesungene „Wish you where here“. Selbst Mark Knopfler wäre beeindruckt gewesen vom langen Solo von Franzmann im Stück „Sultans of Swing“. Winfried Magg, gebürtig aus Rindelbach, zeigte sein Können im Gesang und auf dem Elektro- und seltenen Akustikbass.