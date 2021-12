Rock trifft Klassik in der Bigbox

Fans und Freunde von Rock, der auf Klassik trifft, dürfen sich auf den 8. April in der Bigbox Allgäu in Kempten freuen, wo um 20 Uhr das Rock-meets-Classic-Ensemble auf seiner RmC-Tour 2022 auftritt. „Gespickt mit echten Weltstars und wahren Helden des Classic Rock. Allen voran Superact Joey Tempest von Europe & Dee Snider von Twisted Sister“, heißt es in der Bigbox-Vorschau. Bei der Veranstaltung handelt es sich um den Ersatztermin für die abgesagte Show am 18. April. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin.

Veranstalter Manfred Hertlein kündigt an: „Am 1. April 2022 geht’s los. Dann starten wir in Frankfurt in die 12. Spielzeit von Rock meets Classic. Dabei werden wir unserem Publikum erneut ein fantastisches Programm präsentieren.“ Das Projekt werde wieder von der Spannung und der Konsequenz zweier Musikrichtungen leben, die nicht unterschiedlicher sein können. Begleitet werden die Rockgrößen wie immer von der Mat Sinner Band und dem RMC Symphony Orchestra.

Joey Tempest gehört seit 2016 zur Rock-meets-ClassicFamilie. Vor vier Jahren begeisterte der Europe-Sänger Sänger das Publikum mit seiner energiegeladenen Headliner-Show. Jetzt kehrt der 56 Jahre alte Schwede zurück und präsentiert bei RmC 2022 mit „The Final Countdown“ einen großen Rock-Song. Welche großen Europe-Hits Joey Tempest im April 2022 noch im Gepäck hat, werde noch nicht verraten, so die Mitteilung weiter. Die Auftritte von Joey Tempest bei Rock meets Classic könnten Fans ein wenig darüber hinwegtrösten, dass die für Mai 2020 angekündigte Tour von Europe zusammen mit Whitesnake und Def Leppard ausgefallen ist.

Dee Snider ist bekannt als Leadsänger der „Twisted Sister“. Zahlreiche Filme und eine der Hauptrollen im Broadway Musical „Rock Of Ages“ sind nur zwei seiner erfolgreichen Aktivitäten inklusive dem CD Release „Dee Goes Broadway“. Twisted Sister gehörte zu den schillerndsten Musikgruppen und erreichten Gold und Platinstatus in den USA.

Mit Maggie Riley konnte darüber hinaus eine der Original-Sängerinnen des legendären Mike Oldfield verpflichtet werden. Die glasklare Sopran-Stimme der Schottin war 1983 maßgeblich am Erfolg des Hits „Moonlight Shadow“ (Platz zwei in Deutschland) beteiligt. Nur ein Jahr später folgte mit „To France“ gleich der nächste Welterfolg für Oldfield und Riley.

Ritchie Blackmore gab 2016 bekannt, dass er Ronny Romero als neuen Sänger seiner Band Rainbow verpflichtet habe. Der chilenische Ausnahmesänger wurde beeinflusst von Genre-Größen wie Ronnie James Dio (Rainbow, Black Sabbath) oder Freddie Mercury (Queen).

Stimmlich stündenRomero seinen Idolen in nichts nach, wie zahlreiche Tournee und Festival-Auftritte mit Rainbow in den vergangenen Jahren belegten, so die Mitteilung wieter. Das RmC-Publikum darf sich auf der Greatest Rock Hits Tour 2022 auf einen großartigen Ronnie Romero und Rainbow Kracher wie „Since You´ve Been Gone“, „Long Live Rock’n’Roll“ und ein paar tolle musikalische Überraschungen freuen.

Mike Tramp ist seit Anfang der 80er-Jahre Sänger und Gründungsmitglied der erfolgreichen US-Hardrock-Band White Lion. Seit 1998 ist der charismatische Frontmann auch Solo unterwegs und spielt weiterhin Shows als White Lion. Bei Rock meets Classic 2022 präsentiert Mike Tramp ein White Lion „Best of“-Programm mit Hits wie „Wait“, Broken Heart“ oder „When The Children Cry“.