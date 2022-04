„Rock in den Mai“ im Roxy

Ulm (sz) - Gleich zwei Veranstaltungen stehen am 30. April im Roxy auf dem Programm: Zuerst spielt die Band „The Magic Mumble“ ab 21 Uhr live in der Werkhalle. Die acht Musiker bezeichnen ihren Stil als „Folk-Pop mit Tanzeinlage“, ihre Single „Don’t Forget“ hat auf Spotify schon über eine Million Streams erreicht. Im Anschluss daran heißt das Moto in der Cafébar „Rock in den Mai“. Ab 22.30 Uhr sorgen dort die beiden DJs Red Vicious und Tom Biafrag mit gitarrenlastiger Musik für Stimmung. Beide Veranstaltungen sind einzeln buchbar, Konzertbesucher von „The Magic Mumble“ haben freien Eintritt bei „Rock in den Mai“.