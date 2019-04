Rock and Roll bei Kneipennacht

Von Deutsche Presse-Agentur

Führende CDU-Politiker haben den Vorstoß von Grünen-Chef Robert Habeck für Enteignungen im Kampf gegen Wohnungsnot scharf zurückgewiesen. „Jetzt eine öffentliche Debatte über Enteignungen zu beginnen, wo wir in allen Städten den Wunsch haben, dass mehr Menschen in Wohnungen investieren, ist extrem schädlich“, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Montag vor einer Sitzung des CDU-Präsidiums in Berlin. Thüringens CDU-Chef Mike Mohring sprach von „Sozialismus pur“.