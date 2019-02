Roadstring Army aus Ulm

Roadstring Army - das sind Shane Gewerth am Schlagzeug, Matze Kosd am Bass, Konrad Pizer an der Gitarre und Frontsänger Basti Seliger an der Gitarre sowie am Holzsaxophon. Konrad und Basti haben 2016 als Duo angefangen und zunächst Straßenmusik gemacht. Seit September 2017 besteht die Band Roadstring Army und die Jungs haben in ihren Liedern den Charakter der Straßenmusik beibehalten. „Musik so rau, wie das Kopfsteinpflaster, von dem sie kommt“, beschreibt Basti den Sound seiner Gruppe. Dass sie so gut miteinander harmonieren, sehen die vier Ulmer als ihren größten Erfolg als Band. Mit über 100 Auftritten haben sich Roadstring Army eine Menge Erfahrung erspielt und fühlen sich deshalb bereit für das Southside Festival. Idole finden sie mit Tommy Haug und Blackout Problems vor allem in Künstlern, die eine ähnliche Größe wie selbst haben und mit denen sie sich deshalb identifizieren können.