Roadshow-LKW zu Gast

Baden-Württemberg gilt als einer der führenden Wirtschafts- und Innovationsstandorte Europas. Damit das auch langfristig so bleibt, werden dringend qualifizierte Fachkräfte benötigt – vor allem in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Denn nur mit gut ausgebildetem Nachwuchs kann die Zukunftsfähigkeit des Landes gesichert werden. Und genau hier setzt COACHING4FUTURE.

Mit einem vielfältigen Angebot informiert das Programm Schülerinnen und Schüler in der Berufswahlphase über die Zukunftschancen und beruflichen Möglichkeiten in den sogenannten MINT-Disziplinen.

Das Arbeiten in der Industrie ist monoton und öde und Ingenieure sind allesamt langweilige Nerds... Coaching4Future räumt auf mit solchen Vorurteilen und beweist das Gegenteil!

Am 14.05. und 15.06.2021 war das beeindruckende Roadshow-Fahrzeug an unserer Schule zu Gast und bot den Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 7 und 8 spannende Einblicke in die Welt der Industrie. Drei junge Coaches zeigten den Jugendlichen, wie vielfältig Ingenieur- und andere MINT-Berufe sein können, wie viel Abwechslung und wie viele Chancen die Industrie bietet und welche Rolle informationstechnische Kenntnisse dabei spielen. Denn die Berufsfelder in der Industrie sind vielfältig!

Nach einer kurzen Einführung über die zukünftige Chancen und auch Gefahren von Digitalisierung und neuer Technologien durften die Schülerinnen und Schüler im Erdgeschoss des überdimensionalen Trucks den industrielle Produktentstehungsprozesse kennenlernen und Kleingruppen verschiedene Aufgaben lösen. Mit Eifer und großem Interesse stürzten sich die Schülerinnen auf die Mediawall und die verschieden Stationen: Objekte mit einem 3D-Scanner digitalisieren, das Passwort des Showtrucks knacken, ein digitales Fitnessstudio entwerfen, das Auto der Zukunft kreieren oder einen echten Industrieroboter programmieren.

Nur das direkte Erleben trägt dazu bei, die oben genannten Vorurteile abzubauen – wir hoffen sehr, dass durch dieses eindrückliche und echte Erlebnis die ein oder der andere Schüler(in) für einen MINT-Beruf begeistert werden kann.