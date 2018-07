RNG-Abiturienten feiern Ende der Schulzeit

Es war ein rauschendes Fest, das die Abiturienten des Rupert-Neß-Gymnasiums am vergangenen Sonntag organisiert hatten. Mangels eines eigenen Veranstaltungsraums wurde auch in diesem Jahr in der Festhalle der Waldorfschule gefeiert.

101 Schülerinnen und Schüler haben ihr Abitur am Rupert-Neß-Gymnasium bestanden, einmal gab es sogar die Traumnote 1,0: Franziska Hartmann freute sich über dieses Top-Resultat. Eine besondere Auszeichnung erhielt Joseph Baladi. In nur drei Jahren gelang ihm – als Syrer ohne Deutschkenntnisse – schier Unmögliches, heißt es in einer Pressemitteilung: Er erlernte die deutsche Sprache und schaffte dank seines großen Engagements nicht nur den Anschluss, sondern ein mehr als respektables Gesamtergebnis. „Eine Leistung, die nicht hoch genug einzuschätzen ist“, sagte der sichtlich gerührte Schulleiter Michael Roth voller Bewunderung. Das Publikum im Saal anerkannte dies mit Standing Ovations und lang anhaltendem Applaus.

Der Preis des Partnerschaftsvereins (Französisch) ging an Franziska Hartmann. Patrick Schröder erhielt als Preisträger der Deutschen Physikalischen Gesellschaft ein Buch und Mitgliedschaft; Patrick Bayer, Anne Dingler, Dominik Fritschi, Tobias Horelt, Lukas Kraft, Elias Lampert, Matthias Schorer wurde mit einer Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Ein E-Fellows-Net-Stipendium (Notendurchschnitt 1,5 und besser) erhielten Patrick Bayer, Anne Dingler, Franziska Hartmann, Elias Lampert, Kristin Philipp, Johanna Schaupp, Simon Scharfenberger, Patrick Schröder, Julius Steidele und Iwana Waizenegger. Der Preis für Deutsch geht an Johanna Schaupp, Iwana Waizenegger, der Preis für Englisch an Johanna Schaupp. Alma Keller, Leon Graf und Julius Steidele wurden mit dem Preis für Musik (Musik-Arbeitsgemeinschaften) geehrt. Franziska Hartmann wurde mit dem Preis für Geschichte gewürdigt. Die Gesellschaft Deutscher Chemiker zeichnet Samuel Prinz mit dem Preis für Chemie aus. Der Preis der Deutschen Mathematik-Vereinigung geht an Elias Lampert und Andreas Zunker. Der Lateinpreisträger von „Humanismus heute“) ist Simon Scharfenberger.