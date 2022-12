„Rita‘s Hofautomaten“ ist eröffnet

Knapp zwei Jahre ist es her, dass das Geschwisterpaar Theresa Teufel und Lukas Hafner in Eichen auf dem Familienanwesen ihrer Oma Rita mit zwei Holzhütten und zwei Regiomaten in den Hofladenzyklus eingestiegen sind. Als Hommage an ihre geliebte Oma haben sie ihr Baby „Rita‘s Hofautomaten“ benannt. Ihre Vision lebt, sagen sie, denn mit dem Neubau ihrer neuen Verkaufsstelle sind sie wieder ein Stück näher an ihren Traum eines eigenen Hofladens als Selbstvermarkter gekommen.

Derzeit werde die Dreierstation mit regionalen Produkten von Zulieferern wie den Eiern vom Kästle-Hof, Bauernhof Eis aus dem Lautertal sowie aus Mühlingen, Mehlsorten von der Härle Mühle sowie Wild aus dem heimischen Eichener Wald bestückt. Die Angebote werden stetig dem aktuellen Bedarfsfall angepasst und so tauscht man die nicht so gut laufenden Artikel einfach aus.

Das ortsmittig gelegene Familienanwesen wollen sie weiter beleben, denn schon ihre Oma war auf ihrem Bänkle eine örtliche Institution, sagen sie. Mit dem wöchentlichen Stuhlkreis am Freitag sei ein langgehegter Wunsch in Erfüllung gegangen, erklären sie, das Bedürfnis auch aus der Eichener Bevölkerung heraus die Geselligkeit doch auch im Ort zu halten. Beide betonen aber auch, dass ihre Geschäftsidee nicht als Konkurrenz zum Dorfgemeinschaftshaus gesehen werden darf.

Wir wollen „Step by Step“ unser Konzept weiterverfolgen, sagen sie. Und so habe Theresa ihre Anstellung als OP-Schwester in die Ausbildung zur Hauswirtschafterin eingetauscht. Bruder Lukas hat nach der Landwirtsausbildung zwischenzeitlich die Zusatzausbildung zum Techniker sowie den Bachelorabschluss mit Erfolg absolviert. Die Corona-Pandemie, so sagen sie, habe ihnen voll in die Karten gespielt. Sie haben diese Zeit sinnvoll zum weiteren Ausbau ihrer Geschäftsidee verfolgt. Gemeinsam mit der Familie und guten Freunden haben sie in den vergangenen Wochen einen neuen Verkaufsraum direkt an der Ortsdurchfahrt von Eichen im Fachwerkstil und mit finanzieller Unterstützung des LEADER Förderprogramms fertiggestellt. LEADER ist ein Förderinstrument der Europäischen Union, und unterstützt in Baden-Württemberg innovative Maßnahmen wie das Kleinprojekt der Hafner Geschwister mit bis zu 80 Prozent der Gesamtinvestition, im Entwicklungsplan Ländlicher Raum.

Bürgermeister Peter Rainer beglückwünschte das zielstrebige Duo zu ihrem Mut und zu den bisherigen Umsetzungen. Letztendlich profitiere die Bevölkerung in Eichen durch die Nahversorgung ebenso wie mit dem sozialgeprägtem wöchentlichen Stuhlkreis beim geselligen Beisammensein.