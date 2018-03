Seit 70 Jahren singt Rita Kolb im Kirchenchor Sankt Bonifatius aus Hofherrnweiler. Dafür wurde sie neben zahlreichen weiteren Sängern bei der Hauptversammlung geehrt.

Vorsitzende Martina Salat dankte Dirigentin Conny Hirsch, die immer den richtigen Ton finde und neben klassischer Chorliteratur auch moderne Chorsätze einstudiere. Hirsch blickte auf anstehende Termine und stellte das Projekt „150 Jahre Kirchenmusik in Aalen“ in der Seelsorgeeinheit vor, an dem sich auch die Chöre von Sankt Bonifatius beteiligen. Dazu seien neue Sänger willkommen, die sich bei ihr unter conny.hirsch@gmx.de melden könnten. Geprobt werde dienstags ab 19 Uhr im Hofherrnweilermer Edith-Stein-Haus.

Schriftführerin Gabriele Schimmele blickte auf das kirchenmusikalische Jahr zurück, Höhepunkte waren die Gestaltung der Gottesdienste an Ostern und Weihnachten. „Wir Sänger aus A-Chor-De waren auch im vergangenen Jahr ein fester und unverzichtbarer Bestandteil im Gesamtchor“, sagte Thomas Dietrich, Sprecher von A-Chor-De. Durch die Übernahme zusätzlicher Termine sei der Chor ein wichtiger musikalischer Baustein innerhalb der Kirchengemeinde.

Für langjähriges Wirken im Dienste der Musica Sacra wurden für 25 Jahre Gabriele Dietrich, Petra Küfer, Roland Reinl, Gabriele Schimmele und Carola Vogel, für 50 Jahre Markus Starz und für 70 Jahre Rita Kolb geehrt.