Risiko für das Auftreten von Geflügelpest weiterhin hoch

Seit Mitte Oktober kommt es in Deutschland wieder zu vermehrt auftretenden Fällen von Hochpathogener Aviärer Influenza (HPAI, Geflügelpest), heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Neben den Fällen bei Wildvögeln, vor allem bei Wildgänsen und Wildenten, aber zum Beispiel auch bei Möwen und Greifvögeln, habe es bereits erste Geflügelpestausbrüche bei gehaltenen Vögeln und in Geflügelbeständen gegeben. In Bayern seien bisher drei Fälle nachgewiesen worden, im Landkreis Lindau habe es bisher noch keinen gegeben. Das Veterinäramt des Landkreises Lindau appelliert jedoch nochmal an alle Geflügelhalter im Landkreis dringend die Schutzmaßnahmen einzuhalten, um die Geflügelbestände vor einem Eintrag des Erregers zu schützen sowie eine mögliche weitere Verbreitung zu vermeiden.

In Bayern erfolgte der erste Nachweis einer HPAIV-Infektion bei einem Wildvogel am 21.Oktober. Mittlerweile seien zwei weitere Fälle hinzugekommen. Dies zeige, dass das aktuelle Geflügelpestgeschehen Bayern erreicht hat. Über Zugvögel, die aktuell noch in Bayern ankommen, bestehe weiterhin eine erhebliche Einschleppungsgefahr. Zudem sei davon auszugehen, dass es durch bereits vorhandene, infizierte Wildvögel zu einer weiteren Ausbreitung in der bayerischen Wildvogelpopulation kommen wird.

Unter Einbezug der Risikoeinschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI), der aktuellen, sehr dynamischen Entwicklung der Lage in Deutschland sowie in den Nachbarstaaten, müsse aktuell auch für Bayern von einem hohen Risiko des weiteren HPAIV-Eintrages und der Verbreitung in der Wildvogelpopulation ausgegangen werden. In der Folge steige auch das Risiko eines Eintrages in Nutz- und Wirtschaftsgeflügelbestände.

Daraus ergebe sich das Erfordernis, Maßnahmen zur Früherkennung der Geflügelpest bei Wild- und Hausgeflügel und zum Schutz der Geflügelbestände weiter konsequent umzusetzen. Die Einhaltung der generellen Biosicherheitsanforderungen nach dem Animal 2 Health Law sei essentiell. Besondere Vorsicht gelte für Betriebe mit möglichem Außenkontakt von gehaltenem Geflügel mit Wildwasservögeln. Sowohl gewerbliche Geflügelhalter, als auch Hobbyhalter seien gefordert, ihre Biosicherheits- und Hygienemaßnahmen strikt umzusetzen oder noch zu verbessern.

Die ersten Fälle der Aviären Influenza bei Wildenten in diesem Herbst zeigen, dass neben erkrankten Tieren auch klinisch gesund erscheinendes Wassergeflügel HPAIV vermehren und ausscheiden kann, heißt es vom Landratsamt. In betroffenen Gebieten, sollten Geflügelhaltungen, vor allem in Risikogebieten in denen sich viele wildlebende Wasservögel aufhalten, erhöhte Biosicherheitsmaßnahmen umsetzen. Dazu zähle besonders, dass Geflügelbestände nicht von betriebsfremden Personen betreten und Futter sowie Tränke- oder Badewasser vor Wildvögeln gesichert werden.

Falls die Entwicklung der Geflügelpestsituation in Deutschland weiterhin so dynamisch bleibe und die Fallzahlen deutlich ansteigen, würden zur Sicherheit der Geflügelbestände entsprechend weitergehende Schutzmaßnahmen (beispielsweise Aufstallungspflicht) erforderlich werden.

Geflügelhaltungen im Landkreis Lindau müssen dem Veterinäramt (Telefon 08382/27 05 02) unter Angabe von Namen, Anschrift, Anzahl und Standort der gehaltenen Tiere sowie Haltung in Freiland- oder Stallhaltung angezeigt werden. Außerdem sollten auffälliges Verhalten und Totfunde bei Wildvögeln (keine Singvögel) dem Veterinäramt zur Untersuchung gemeldet werden.