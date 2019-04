Ringingen will knappen Vorsprung halten

Der Tabellenzweite SV Ringingen hat in den zurückliegenden zwei Spielen nur einen Punkt gerettet und den deutlichen Vorsprung auf die Konkurrenz um Relegationsplatz zwei kleiner werden lassen. Im SZ-Topspiel gilt es am Sonntag, wieder auf die Erfolgsspur zurückzufinden. Doch der SV Oberdischingen entwickelt in den Derbys besonderen Ehrgeiz. Mit Ausnahme der Partie in Öpfingen (erst um 17 Uhr) beginnen alle Begegnungen am Sonntag, 28. April, um 15 Uhr.

SZ-Topspiel: SV Oberdischingen – SV Ringingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 1:0). - Dass Derbys offensichtlich ihre eigenen Gesetze haben, hat sich in der Vorrunde gezeigt. Am 7. Oktober gewann der SV Oberdischingen in Ringingen mit 1:0. Da der Gastgeber in letzter Zeit einen klaren Aufwärtstrend zu verzeichnen hatte, will der SV Oberdischingen auch am Sonntag nicht leer ausgehen.

Vor einigen Wochen schien der Vorsprung des SV Ringingen auf dem zweiten Tabellenplatz kaum mehr einholbar. Doch dem 1:1 in Griesingen folgte zuletzt eine unerwartete Heimniederlage gegen die SF Donaurieden und der Vorsprung vor der Konkurrenz ist plötzlich auf einen Punkt zusammengeschrumpft. Daher sind die Gäste in der Nachbarschaft am Sonntag auch in Zugzwang. Ohne besonderen Druck kann dagegen der SV Oberdischingen aufspielen, denn sein Vorsprung auf die Gefahrenzone ist schon beträchtlich.

SV Dürmentingen – SG Griesingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 2:2). - Unterschiedlich sind die Voraussetzungen der beiden Mannschaften vor dem Aufeinandertreffen. Der Gastgeber steht zur Zeit auf dem Relegationsplatz 13, die Gäste aber haben nur einen Punkt Rückstand auf Platz zwei und wollen mit einem Sieg die gute Ausgangsposition behaupten.

TSV Rißtissen – SGM Ertingen/Binzwangen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 0:4). - Der TSV Rißtissen will seine zweite Heimspielchance innerhalb weniger Tage nutzen. Doch die Gäste haben seit der Winterpause einen Lauf und seither kein Spiel mehr verloren. Aber der TSV Rißtissen weiß, dass er im Abstiegskampf nichts zu verschenken hat.

SGM Daugendorf/Zwiefalten – SF Kirchen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 1:5). - Die Gäste dürfen sich vom klaren Vorrundensieg nicht täuschen lassen. Der Aufsteiger ist gegenüber dem Herbst um einiges spielstärker geworden, tritt nun in Daugendorf an und hat dort noch kein Spiel verloren.

SV Betzenweiler – TSV Türkgücü Ehingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 3:1). - Der SV Betzenweiler ist sehr heimstark und hat auch das Spiel der Vorrunde gegen Türkgücü auf dem Ehinger Kunstrasen gewonnen. Der TSV Türkgücü steht auf einem Abstiegsplatz und hat die schwächste Abwehr. Am Sonntag haben die Ehinger nur Außenseiterchancen.

FV Schelklingen-Hausen – VfL Munderkingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 3:0). - Beide Mannschaften können mit dem Verlauf der Rückrunde seit der Winterpause kaum zufrieden sein. Die Gastgeber gelten nach ihrem deutlichen Sieg in der Vorrunde in Munderkingen als Favorit.

SG Öpfingen – FC Schelklingen/Alb (Sonntag, 17 Uhr, Vorrunde 2:0). - Der Vorsprung des Tabellenführers SG Öpfingen ist so groß, dass man hier kaum mehr von einem Spitzenspiel sprechen kann. Doch für die Gäste geht es darum, ihre Chance auf den Relegationsplatz zu wahren. Der Tabellenführer will jedoch seinen Heimnimbus behalten.

Spielfrei sind am Wochenende die SF Donaurieden.