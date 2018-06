Rihanna gewinnt MTV-Trophäe für „Video des Jahres“

Los Angeles (dpa) - Die amerikanische R&B-Sängerin Rihanna hat bei der Verleihung der MTV Video Music Awards die begehrteste Trophäe gewonnen. Ihr Hit „We Found Love“ wurde in der Nacht in Los Angeles in der Sparte „Video des Jahres“ ausgezeichnet. Rihanna stach damit die Mitstreiter Drake, Katy Perry, Gotye und M.I.A. aus. Gleich drei Preise sahnte die Boygroup One Direction mit ihrem Song „What Makes You Beautiful“ ab, darunter für das „Beste Popvideo“. Bei den Awards können Musikfans online für ihre Favoriten stimmen.