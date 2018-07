„Riesenbutzbach“ führt von Wien nach Berlin

Hamburg (dpa) - „Starke Stücke“ nennt der Fernsehsender 3sat die drei Inszenierungen, die er vom Berliner Theatertreffen zeigt. An diesem Samstag (20.15 Uhr) trägt das Stück „Riesenbutzbach. Eine Dauerkolonie“ das Prädikat.

Christoph Marthaler und Anna Viebrock brachten das Szenario über die Wirtschaftskrise auf die Bühne - seine Uraufführung hatte das Werk bei den Wiener Festwochen, danach wurde es zum Theatertreffen nach Berlin geladen.

Leicht wird es „Riesenbutzbach“ nicht haben, denn die deutsche Fernsehwelt guckt zeitgleich nach Oslo und nach Budapest. In der norwegischen Hauptstadt läuft das Finale des Eurovision Song Contests. In Ungarn tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu einem der letzten Testspiele vor dem Beginn der Fußball- Weltmeisterschaft in Südafrika an.

„Riesenbutzbach“ ist als eine künstlerische Reaktion auf die Wirtschaftskrise zu verstehen. Der Schweizer Regisseur Marthaler und seine Bühnenbildnerin Viebrock haben eine Handlung entworfen, in der 15 Figuren mit dem krisenbedingten sozialen Abstieg konfrontiert werden: Sie reden aneinander vorbei, gehen scheinbar sinnlosen Tätigkeiten nach.

Arbeitslose und Bankrotteure in Trainingshosen und schäbigen Pullovern sitzen in den leeren Garagen, die einst ihre Autos beherbergten. Leise singen sie den Gefangenenchor aus Beethovens Oper Fidelio, nur statt „O welche Lust“ heißt es hier: „O welche Not“. Ein Familienvater beobachtet durch eine Kamera seine Frau beim Aufräumen. Und da niemand so genau weiß, was zu schützen oder zu bewachen ist, beobachten und bespitzeln sich eben alle Bewohner gegenseitig.

Hierarchien sind ausgeprägt und werden durch Intrigen stabilisiert. Geschützt werden materieller Reichtum und Privilegien. In ihren Albträumen haben die Riesenbutzbacher schon alles verloren. Die Jury des Theatertreffens hat Marthalers Werk unter die zehn bemerkenswertesten deutschsprachigen Inszenierungen der vergangenen Saison gewählt.