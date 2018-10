Riepach und Bleichroden bekommen Breitband

Tannhausen - Der Gemeinderat Tannhausen hat sich in seiner jüngsten Sitzung am Montag unter anderem mit dem Ausbau des Breitbandnetzes in Riepach und Bleichroden beschäftigt.

Nadine Götz von der Firma Geo Data in Westhausen stellte dem Gremium am Montag das Ausschreibungsergebnis für den Ausbau des Breitbandnetzes in den beiden Teilorten Riepach und Bleichroden vor. Nachdem der Ostalbkreis das Backbonenetz entlang der Straße zwischen Gerau und Walxheim ausbaue, könne Riepach direkt daran angeschlossen werden, während Bleichroden von Norden her aus Richtung Altenheim Sonnengarten mit Breitband versorgt werden müsse, erklärte Götz. In beiden Teilorten hätten die Bewohner mit der Zustimmung der Anschlüsse „eine weitsichtige Entscheidung“ getroffen.

Bei der am 20. September erfolgten Ausschreibung war die Firma Walter Bauer aus dem bayerischen Runding bei Cham mit rund 388 000 Euro der wirtschaftlichste Anbieter. Der Rat vergab einstimmig den Auftrag an die Firma Bauer, die sich schon in Bopfingen durch eine gute Arbeit empfohlen habe, hieß es in der Sitzung.

Auch Haase schimpft über zu geringe Förderung

Der Auftrag, so Bürgermeister Manfred Haase, gehe sofort raus, und der Schultes schloss eine kritische Bemerkung an, dass die Politik immer große Versprechungen mache, dass in wenigen Jahren auch das kleinste Gehöft mit Breitband versorgt werden soll, aber diese Versprechungen nicht einhalte, da die Finanzierung überwiegend an den Kommunen hängen bleibe. Das Land habe gute Steuereinnahmen, aber am Ende müssten die Kommunen den Hauptanteil der Kosten tragen. Die Förderquote von unter 20 Prozent sei für eine finanzschwache Gemeinde wie Tannhausen „absolut nicht befriedigend“, schimpfte Haase.

Freude über Sanierung der L1076

Uneingeschränkt erfreulich sei dagegen der in der Vorwoche erfolgte Start der Sanierung der Landesstraße 1076 zwischen Tannhausen und Bleichroden, befand Haase. Er wies in diesem Zuge noch darauf hin, dass das Land auf dem L1076-Abschnitt zwischen Riepach und Pfahlheim, der auch noch umfassend saniert werden soll, vorab gewisse Ausbesserungsmaßnahmen vornehmen möchte, um eine später notwendige Vollsperrung dieses Straßenabschnitts zu verkürzen.

Gemeinderat Michael von Thannhausen monierte, dass große Lastkraftwagen oft nicht die ausgeschriebene offizielle Umleitungsstrecke über Unterschneidheim und Zöbingen nach Riepach und Pfahlheim wählen würden, sondern über die schmale Gemeindeverbindungsstraße über Stillau ausweichen.

Brand in Sederndorf: Gemeinde bezahlt Feuerwehr-Rechnung

Ein weiteres Thema in der Sitzung war der Ausbau der Forststraße. Die Maßnahme soll am 12. November beginnen, und zwar von Süden in Richtung Norden. Die als Subunternehmer agierende Firma Neuhäuser werde mit den Grundstückseigentümern entsprechend Kontakt aufnehmen, kündigte Haase an.

Des Weiteren teilte er mit, dass die Gemeinde Tannhausen den von der Stützpunktfeuerwehr Ellwangen für den Großbrand in Sederndorf in Rechnung gestellten Betrag von 2743 Euro übernehmen wird. Die beiden Gemeinden Mönchsroth und Wilburgstetten hätten bisher für den Einsatz ihrer Wehren in Sederndorf keine Rechnung gestellt.