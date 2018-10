Rief geht auf aktuelle Themen ein

Zell (sz) - Der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Landkreis Biberach, Josef Rief, wird am kommenden Sonntag 7. Oktober, in Zell über seine politsiche Arbeit inin Berlin berichten und auf Fragen der Besucher antworten. Der politische Frühschoppen beginnt um 10 Uhr in der Gaststätte „Adler“ in Zell.

Josef Rief beim Frühschoppen auch aktuelle Themen der politischen Diskussion ansprechen. So werden die internationale Herausforderungen, die Lage in der Europäischen Union, der Wohnungsbau und das Baukindergeld, Verkehrsprojekte sowie die Ansätze in der Familien- und Rentenpolitik ebenso wie die Entwicklungen in der CDU Themen seines Vortrags sein.

„Zur erfolgreichen Politik gehört auch die gute Kommunikation und das Aufgreifen dessen, was die Menschen bewegt“, heißt es in der Mitteilung. Auch darauf ziele die anschließende Diskussion mit den Zuhörern in Zell.