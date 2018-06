Riedlingern ist nun die Passage ins Himmelreich gewiss

Schwäbisches Kabarett versus lauer Frühlingsabend – diesen Wettbewerb hatten der „Pfefferle und sein Ernst“ auf dem „Sündabänkle“ vergangenen Samstagabend im Lichtspielhaus auszutragen. Was die Besucherzahl anging, da haben die zwei etwas verloren Nicht aber, was ihr grandioses Programm betraf.Werner Schwarz und Markus Rabe hätten mehr Publikum verdient. Aber das tat dem sehr amüsanten Abend keinen Abbruch.

Dia Riedlinger haben es kapiert: „Jeder der ehrlich isch, muaß au zugeba, dass er au liagt.“ Als Teufel (Werner Schwarz) und Gott (Markus Rabe) betraten die Kabarettisten die Bühne, bevor sie „Auf am Sündenbänkle“ Platz nahmen. So nennt sich eines ihrer fünf Programme, mit dem sie durchs Ländle touren. Dabei gelingt es ihnen mühelos, die Kabarettfans zum Lachen zu bringen.

„Dia Zwoi send koine Gwöhnliche“ – dieser Gedanke bleibt haften, von Anfang bis Schluss. Ist doch die Art, wie sie ihre schwäbischen Wortergüsse und ihre philosophischen Spaziergänge durch verknotete Gehirnwindungen präsentieren, fabelhaft.

Sie parlieren über Gott und die Welt und darüber, dass eine Überarbeitung der zehn Gebote längst notwendig sei: „Wir brauchen ein neues Sündenkonzept, die zehn Gebote müssen an unsere Bedürfnisse angepasst werden.“

Pfefferle und Ernscht, die zwoi Spitzbuba, konnten die Riedlinger auf den „rechten Weg“ bringen. Etwa so: „Sei dir selbst der Nächste, beute deine Knechte aus, lüge,betrüge und gang nebanaus, schmeiß Essensreste in den gelben Sack und versau deiner Frau den Hochzeitstag, sei gegen älle und jeden gemein und steck deine Eltern ins Pflegeheim.“ Nur den „besten Sündern“ werde beim jüngsten Gericht Einlass in die Himmelspforten gewährt.

Auch Biertischgespräche im Ochsen hatten sie im Repertoire, kaum zu übertreffen die Mimik der beiden. Die beiden sollten, falls es doch noch eine Fortsetzung gibt, sich unbedingt um eine Rolle bei „Die Kirche bleibt im Dorf“ bemühen.

Schriftliche Beichtbescheinigung

Beichte beim PfarrerEiner der Höhepunkte der zwei Stunden: Die Beichte, die der „wiaschtgläubige“ Pfefferle bei Hochwürden Ernst ablegte. Mit einer schriftlichen Beichtbescheinigung ist einem also die Passage in das Himmelreich gewiss.

Die fitten Jungs Ü50 auf der Komikbühne bekamen viel Applaus. Dia Riedlinger konnten unter anderem diesen Tipp mit nach Hause nehmen: Wenn es in der Beziehung – wie beim Schnecka Jacob – nicht mehr knistert, einfach Alufolie unter das Leintuch legen.